متى عيد الفطر؟ مركز الفلك الدولي يعلن موعد أول أيام شهر شوال

متى عيد الفطر؟ سؤال تفاعل معه مئات الآلاف عبر محرك بحث “غوغل” والمنصات العربية والإسلامية مع إعلان مركز الفلك الدولي الموعد المتوقع للعيد المبارك.

وبدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس/آذار الماضي، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد غدًا الاثنين 8 إبريل/نيسان الجاري.

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في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وبحسب بيان لمركز الفلك الدولي، فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 8 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضًا، ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها.

الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد باعتماد رؤية الهلال. رؤية هلال شهر شوال يوم غد الإثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.… pic.twitter.com/d24my8weQK — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 7, 2024

ونشر مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 9 إبريل، كما أرفق خريطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم من مناطق العالم جميعها.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وأنُشئ المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي -ومقره أبو ظبي- على شبكة الإنترنت عام 1998، ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من العلماء والمهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.