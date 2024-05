تطبيق جديد لأجهزة آيفون يتيح تحويل الصور إلى نصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة “أنثروبيك”، إحدى أغنى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تمتلك سيولة نقدية تبلغ 7.6 مليارات دولار، تطبيقا جديدا لهواتف آيفون الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس)، بالإضافة إلى توفير خدمة جديدة مدفوعة تستهدف الشركات بما ذلك القطاعات التي تخضع لأشد القواعد صرامة مثل الرعاية الصحية والتمويل والاستشارات القانونية.

وقال موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن إطلاق الشركة تطبيقا خاصا بهواتف آيفون ليس مفاجأة كبيرة في ضوء توظيفها خلال الشهور الماضية عددا من مهندسي شركة أبل السابقين.

ويتيح تطبيق “أنثروبيك” الجديد وصول مستخدمي أجهزة “آي أو إس” إلى عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها “كلاود 3” مع إمكانية تحديث فئتي الاشتراك في خدمات أنثروبيك “برو” و”تيم”.

كما يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين الاستفادة من خدمة أنثروبيك “عميل الويب” والاستفادة من إمكانيات الرؤية على “كلاود 3” للقيام بتحليل فوري للصور التي يتم تحميلها أو حفظها. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تحميل لقطة مأخوذة من شاشة الهاتف من رسم تخطيطي أو عرض تقديمي، ومطالبة كلاود بتحليل محتوى الصورة وتقديمه في صورة نصية ملخصة.

