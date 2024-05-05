نهاية عصر.. الفيضانات تقتلع شجرة أيقونية عملاقة عمرها 800 عام (شاهد)

أفاد تقرير إخباري بأن سكان ساباكي بمقاطعة كيليفي في كينيا، بدؤوا حصر الخسائر بعدما تسبب فيضان نهر ساباكي في اقتلاع شجرة باوباب (تبلدي) أيقونية يرجع عمرها إلى 800 عام، وتحمل اسم بطلة الاستقلال “ميكاتيليلي وا مينزا”.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “نيشن” الكينية، كانت الشجرة العملاقة مصدر رزق لأكثر من خمسين شابًّا من المحليين، كانوا يصطحبون السياح لتسلق الشجرة، ورؤية المكان الذي تردد أن ميكاتيليلي وا مينزا اختبأت به من المحتلين.

ويُعتقد أن “المرأة الحديدية” تنبأت بقدوم الأوروبيين، وقالت للناس آنذاك إن أشخاصًا بيضًا سيأتون بثعبان حديدي، أي السكة الحديدية.

End of an era: Floods uproot 800-year-old Mekatilili baobab tree https://t.co/jWLOY9nXzK pic.twitter.com/3EFCbpgBZT — NTV Kenya (@ntvkenya) May 3, 2024

والتبلدي شجرة ضخمة طولًا وحجمًا وهي من الأشجار المعمرة، كما أنها لا توجد في كثير من دول العالم، وتجويفها متفاوت السعة التخزينية من 40 إلى 100 برميل للشجرة الواحدة.

وتُستخدم ثمار هذه الأشجار عصائر بلدية باسم “القنقليز”، وفي علاج بعض الأمراض الباطنية، بجانب استخدام الأوراق في بداية فصل الخريف للأكل اعتقادًا بمعالجتها لبعض الأمراض الأخرى.