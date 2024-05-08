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“مضاد أوفى”.. سؤال في اختبارات الثانوية العامة يثير جدلا في مصر

لم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل

بدء امتحانات الثانوية العامة وسط مخاوف من تفشي الفيروس التاجي بين الطلاب
لجان الامتحانات في الثانوية العامة بمصر (رويترز)
8/5/2024-|آخر تحديث: 8/5/202408:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار سؤال في اختبار اللغة العربية للصف الأول بالثانوية العامة المصرية، اليوم الأربعاء، جدلًا كبيرًا على منصات التواصل المحلية.

وتضمن الاختبار سؤالًا عن مضاد كلمة “أوفى”، وجاءت اختيارات الإجابة كالتالي “أتم – أشمل – أبعد – أنقص”.

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لم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل، وجاء سؤال آخر، نقلته وسائل إعلام محلية، جاء نصّه “يجب علينا ترشيد استهلاك المياه والكهرباء”، والمطلوب من الطلاب هو كتابة رؤيتهم لترشيد الاستهلاك للحفاظ على “خيرات الوطن” في 10 أسطر.

وشهدت منصات التواصل المصرية، جدلًا بين من بحث عن إجابة السؤال وعدّه تحديًّا، وآخرين انتقدوا تصعيب الاختبار على الطلاب وتهكّموا عليه.

وتساءل جمال “ما هي الاستفادة التي ستعود على الطالب في حياته من مضاد كلمة أوفى؟”.

وعلّق رفعت “يعني هي دي الأسئلة اللي هتشغل المصانع وتزيد الإنتاج؟”، فيما تهكم عمران على السؤال مطالبًا من الطلاب تعلّم البرمجة.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، اختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل كافة في مختلف المحافظات المصرية، من بينها الصف الأول الثانوي، الذي بدأ أولى الاختبارات بامتحان اللغة العربية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل