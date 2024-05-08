“مضاد أوفى”.. سؤال في اختبارات الثانوية العامة يثير جدلا في مصر

لم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل

أثار سؤال في اختبار اللغة العربية للصف الأول بالثانوية العامة المصرية، اليوم الأربعاء، جدلًا كبيرًا على منصات التواصل المحلية.

وتضمن الاختبار سؤالًا عن مضاد كلمة “أوفى”، وجاءت اختيارات الإجابة كالتالي “أتم – أشمل – أبعد – أنقص”.

لم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل، وجاء سؤال آخر، نقلته وسائل إعلام محلية، جاء نصّه “يجب علينا ترشيد استهلاك المياه والكهرباء”، والمطلوب من الطلاب هو كتابة رؤيتهم لترشيد الاستهلاك للحفاظ على “خيرات الوطن” في 10 أسطر.

وشهدت منصات التواصل المصرية، جدلًا بين من بحث عن إجابة السؤال وعدّه تحديًّا، وآخرين انتقدوا تصعيب الاختبار على الطلاب وتهكّموا عليه.

وتساءل جمال “ما هي الاستفادة التي ستعود على الطالب في حياته من مضاد كلمة أوفى؟”.

ايه الاستفادة اللي هتعود عالطالب في حياته من مضاد كلمة اوفى https://t.co/oTYxAhVRRU — ۞Джейми۞ (@Gamie505) May 8, 2024

وعلّق رفعت “يعني هي دي الأسئلة اللي هتشغل المصانع وتزيد الإنتاج؟”، فيما تهكم عمران على السؤال مطالبًا من الطلاب تعلّم البرمجة.

يعني هيه دى الأسئله اللي حتشغل المصانع وتزيد الانتاج ونصدر .

بلا خيبه (( إحنا فى عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعيه ووووالخ )) — refaat (@refaat35816696) May 8, 2024

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، اختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل كافة في مختلف المحافظات المصرية، من بينها الصف الأول الثانوي، الذي بدأ أولى الاختبارات بامتحان اللغة العربية.