مصر.. الطنطاوي يؤكد منع أنصاره من تحرير توكيلات لترشيحه في انتخابات الرئاسة (فيديو)

أكد أحمد الطنطاوي -المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر- منع أنصاره من تحرير التوكيلات لترشيحه في الانتخابات المقررة في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول قبل نحو 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع إبريل/نيسان المقبل.

وبث الطنطاوي عبر حساباته الرسمية، اليوم الأحد، مقطع “فيديو” من أمام الشهر العقاري بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، وقال “هنشهد عليكم الشعب المصري بالصوت والصورة إننا موجودين أمام كل المقرات وممنوعين من التوكيلات”، مؤكدًا أنه يزور يوميًا 3 محافظات ويتكرر المشهد نفسه.

وأضاف بعدما أبلغه المواطنون بعدم تمكنهم من تحرير سوى توكيل واحد “طبعًا كلكم عارفين مين اللي مانعكم من التوكيلات عشان خايف من بكرة اللي انتوا بتمثّلوه، وإنكم ممنوعين عشان عايزن دولة قانون لا فوضى ولا فتونة”.

لكنه أكد تمسّكه بالأمل ومعالجة الأمر بحكمة من أجل تحرير التوكيلات المطلوبة، لافتًا إلى تكرار ما حدث اليوم في الإسكندرية وكفر الشيخ أمس حيث كان أنصاره بالمئات، لكن لم يتمكن منهم سوى 9 فقط من تحرير توكيلات (5 في الإسكندرية و4 في كفر الشيخ)، بحسب قوله، مؤكدًا أن عملية تحرير التوكيلات لهؤلاء لن تستغرق أكثر من ساعتين.

وأشار إلى أنه تقدم بـ4 طلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مردفًا “ورغم أن الأربعة من حقنا وأسهل من بعض، بس إحنا قولنا وافقوا لنا على طلب واحد”، محملًا المسؤولين المعنيين خطورة الضغط على المواطنين، مشددًا مرة أخرى على التمسك بالأمل وبالحق.

كلمة أحمد الطنطاوي من أمام الشهر العقاري فى مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية

هنشهد عليكم الشعب المصري بالصوت والصورة إننا موجودين أمام كل المقرات وممنوعين من التوكيلات.#يحيا_الأمل pic.twitter.com/6a9QqT8Pbo — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 1, 2023

وهتف أنصار الطنطاوي خلال جولته “حد يقول للمستشار، التوكيل مطلب مشروع”، و”سيبوا الورد يفتح سيبوا، طارنا ونيلنا ومش هنسيبه”، “يا قضاة يا قضاه، انتوا حلفتوا يمين الله”، وأخيرًا هتاف ثورة يناير الأبرز “عيش حرية عدالة اجتماعية”.

وتواجه حملة الطنطاوي تحديًّا كبيرًا لجمع التوكيلات اللازمة، حيث يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة مصر العمل على نيل تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة في الجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدّم الطنطاوي مقترحات عدة لتمكين مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه، ومن بين هذه المقترحات تخصيص مكتب واحد في كل محافظة لأنصاره لتحرير التوكيلات له من خلاله، أو تخصيص شباك في كل مكتب شهر عقاري لكل مرشح رئاسي.

وقال إنه جرى منع مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري، ما دفعه إلى تجميد حملته الانتخابية لمدة يومين.