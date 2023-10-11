في بيان رسمي.. الأهلي المصري يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أعلن النادي الأهلي المصري تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لقصف مكثف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم الخامس على التوالي.

وأصدر الأهلي بيانًا، الأربعاء، أكد فيه دعمه للقضية الفلسطينية، وقال “انطلاقًا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي”.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 “احتلال إسرائيل”.. تنصيص لا بد منه! list 2 of 2 لاعبون مصريون وعرب ينشرون رسائل دعم للشعب الفلسطيني end of list

وترحم النادي المصري على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان، داعيًا بالشفاء للمصابين.

الأهلي يعلن تضامنه مع الأشقاء في فلسطين 🇵🇸 🦅 🇪🇬 pic.twitter.com/DELgpK7Q6K — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 11, 2023

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اتخذ قرارًا، الثلاثاء، بتأجيل الافتتاح بعد الأعمال الإنشائية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث رأى مسؤولو النادي أنه من غير المناسب عمل أية احتفالات مراعاة للظرف الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني.

كما أعلن عدد من لاعبي النادي الأهلي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، من بينهم محمود كهربا وحسين الشحات، إذ نشر الشحات صورة تجمعهما حاملين العلم الفلسطيني، معلقًا عليها “اللهم انصر إخواننا في فلسطين”.

وانضم عدد من اللاعبين والرياضيين المصريين إلى قائمة الداعمين للقضية، حيث عدّل اللاعب المصري محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي صورته الشخصية على “فيسبوك” إلى صورة علم فلسطين.

كما نشر لاعب كمال الأجسام المصري، والحاصل على لقب “مستر أولمبيا” مرتين، رامي السبيعي الملقب بـ”بيغ رامي”، صورة على “إنستغرام” لقبة الصخرة، وكتب “ألا إن نصر الله قريب”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف وعنيف لليوم الخامس على التوالي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.