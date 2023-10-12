نظمت نقابة الصحفيين المصرية، الأربعاء، وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واحتشد عشرات الصحفيين وغير الصحفيين داخل النقابة، وأيضًا على سلالمها، مرددين هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقصف المستمر منذ أيام.

وهتف المشاركون “إما مقاومة وإما خيانة”، “بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكي يا إسرائيل”، وبينما امتلأت النقابة بأعلام فلسطين، حرق المشاركون العلم الإسرائيلي وصورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن تأييده الكامل لإسرائيل.

وشارك في الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي، بالإضافة لعدد من رموز الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف وعنيف لليوم الخامس على التوالي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.