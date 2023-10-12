من أصول مصرية.. الطيران الكندي يفصل أحد طياريه لتضامنه مع فلسطين

قرر الطيران الكندي فصل الطيار من أصول مصرية مصطفى عزو من عمله، بسبب إبداء تضامنه مع فلسطين، يوم الاثنين الماضي.

وبالرغم من حذف عزو لجميع حساباته على مواقع التواصل، إلا أن منظمة “أوقفوا معاداة السامية” قد نشرت صورة كان قد شاركها معبرًا فيها عن تضامنه مع فلسطين، ومنددًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه لن يشعر أي يهودي بالأمان وهو يطير مع “هذا المعادي للسامية”.

ونشرت شركة الطيران تغريدة على منصة إكس قائلة “نحن على علم بالمشاركات غير المقبولة التي قام بها طيار طيران كندا. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وقد تم إخراجه من الخدمة ونحن ندين بشدة العنف بجميع أشكاله”.

We are aware of the unacceptable posts made by an Air Canada pilot. We are taking this matter very seriously, and he was taken out of service on Mon, Oct. 9. We firmly denounce violence in all forms. — Air Canada (@AirCanada) October 10, 2023

وندد ناشطون ومدونون عبر المنصات بقرار الشركة، وتساءل بعضهم: “ماذا عن الطيارين الذين يدافعون عن إسرائيل؟ هل سيتم طردهم أيضا؟”.

وتساءلت الناشطة صباء “أين هو العدو؟ لماذا لا يستطيع أحد دعم فلسطين وكيف له أن يدعم العنف؟”

You’re such losers @AirCanada

Where is the FOE? Why can’t someone support Palestine and how is it supporting v!olence? https://t.co/bqaD1BJ7bU — صباء (@QueeenBee27) October 11, 2023

وقال المدون عبدالله عمر عبر منصة إكس “ندد هذا الشاب بالظُلم الواقع على غـزة، وأظهر دعما قويا لهم عبر انستغرام فانهالوا عليه في التعليقات وتقدموا بشكاوى كثيرة فيه، ليستجيب الطيران الكندي”.

وقالت الكاتبة ميرنا الهلباوي عبر تغريدة “لا أستطيع تحمل النفاق والكيل بمكيالين في أوروبا وأمريكا، لا أصدق هذا المستوى من التسويق للـ”حرية” التي يريدونها لهم حصرا مزيلين كل ما لا يتوافق مع أفكارهم ببساطة! أشعر بأني أعيش في مسرحية ووهم كبير”.