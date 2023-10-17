استشهاد 15 فلسطينيا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة في خان يونس (فيديو)

استشهد اليوم الثلاثاء أكثر من 15 فلسطينيا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة اللمداني في الحي الياباني بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعلى مستوى القطاع استُشهد العشرات من الفلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف لطائرات الاحتلال استهدف عددا من المنازل فهدمها على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل لعائلة زعرب مكون من 5 طوابق وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة مجاورة.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف الطيران الحربي منزلًا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف منزل في الحي الأوربي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد آخر بقصف منزل لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، يستهدف في مجمله المنازل والأبراج والبنايات السكنية، مُوقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.