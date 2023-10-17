الأونروا: إسرائيل تقصف المناطق التي طلبت من سكان غزة التوجه إليها (فيديو)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم خان يونس بجنوب قطاع غزة، وذلك في المناطق التي طلب من سكان شمال القطاع التوجه إليها.

جاء ذلك في بيان للأونروا اليوم الثلاثاء بعد أن طلب جيش الاحتلال في وقت سابق من أهالي شمال غزة المغادرة باتجاه جنوب غزة بحجة الحفاظ على سلامتهم.

ولليوم الحادي عشر يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وحذر بيان الأونروا من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وأكد ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وبحسب الأونروا يكفي احتياطي الوقود المتوفر المستشفيات في غزة مدة 24 ساعة فقط.

Latest on the situation in the📍#GazaStrip⬇️ 🔺Israeli Air Forces continued to strike also in Khan Younis and other southern areas despite the directive for people in Gaza to move south 🔺Water remains a key issue as people will start dying without waterhttps://t.co/9JwS00UluK pic.twitter.com/BpfmlmGcD9 — UNRWA (@UNRWA) October 17, 2023

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الاحتلال استهدف بسلسلة عنيفة من الغارات مناطق جنوب غزة التي طالب السكان بالاتجاه إليها.

وأضاف: لم يصل إلى مستشفيات غزة أي عسكري تابع لحماس والشهداء والجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات كلهم من المدنيين.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، نفت الأونروا التقارير التي تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت مديرة الإعلام بـالأونروا جولييت توما: لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. لا وقود ولا طعام ولا ماء ولا أي نوع آخر من المساعدات.

من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من ظهور أوبئة خطيرة داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبعد يومين من انطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت السلطات الإسرائيلية خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه من أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من أزمة عطش.