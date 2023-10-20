الجزيرة مباشر ترصد آثار القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر آثار القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذوكس في قطاع غزة، التي راح ضحيتها 20 شهيدًا، من بينهم 18 مسيحيًا.

وظهر مبنى الكنيسة وقد تدمر بالكامل جراء القصف، كما ظهر عدد من أفراد طائفة الروم الأرثوذوكس الناجين من القصف يجلسون بجوار الكنيسة في حالة ذهول، في انتظار إخراج باقي جثامين الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال رامي، وهو مسيحي مقيم في غزة، إن عدد المسيحيين الذين نزحوا للكنيسة للاحتماء بها بلغوا 400 شخص، وهو ما يمثل نصف عدد المسيحيين في قطاع غزة، بينما نزح الآخرون لكنيسة أخرى، وفقًا لرامي.

وأضاف للجزيرة مباشر “كنا نعتقد أن الكنيسة آمنة، لأننا لا علاقة لنا بالسياسة أو أي شيء، طول عمرنا نعيش هنا، لا نصدق ما يحدث لنا، نظن أننا في حلم، لا يوجد أي مكان آمن، طلبوا منا الذهاب للجنوب، بينما يقصفون هناك أيضًا، لا نعرف إلى أين نذهب؟”، وأشار إلى أن الكنيسة أثرية وعمرها 1700 عام.

بعد المستشفى المعمداني.. جريمة جديدة للاحتلال جراء قصفه كنيسة الروم الأرثوذوكس التي تؤوي مئات النازحين#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/VvzMzLHyt9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2023

وتقع الكنيسة على بعد أمتار من مستشفى المعمداني، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات من الفلسطينيين.

وتعد كنيسة القديس بروفيريوس ثالثة أقدم الكنائس في العالم، ويعود تاريخ بنائها الأصلي إلى عام 425م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856.

ولم تسلم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة من عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علمًا بأنها تعد “أماكن محمية” بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافها يشكّل “جريمة حرب”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 4137 شهيدًا بينهم 1661 طفلًا، ونحو 13 ألف مصاب.