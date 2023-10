بإطلاق الرصاص في الهواء.. الجيش المصري يفرق مظاهرة للمهجرين من رفح (فيديو)

نشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، فيديو يظهر إطلاق الجيش المصري للرصاص في الهواء لتفريق تجمع وسط الصحراء.

وحسب المنظمة، فإن الجيش أطلق الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية للمهجرين من أبناء سيناء مطالبين بالعودة إلى مناطقهم، وقالت إن الحادثة وقعت بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح مساء أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إن “العودة إلى منازلهم وأرضهم هو حقهم، مهما طال الزمان، والتهجير القسري من بيوتهم جريمة، وهذه حقيقة لا تتغير”.

الجيش المصري يطلق الرصاص الحي لتفريق تجمع سلمي للمُهجرين المطالبين بالعودة إلى مناطقهم، وذلك بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح، مساء اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.

