بإطلاق الرصاص في الهواء.. الجيش المصري يفرق مظاهرة للمهجرين من رفح (فيديو)

نشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، فيديو يظهر إطلاق الجيش المصري للرصاص في الهواء لتفريق تجمع وسط الصحراء.

وحسب المنظمة، فإن الجيش أطلق الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية للمهجرين من أبناء سيناء مطالبين بالعودة إلى مناطقهم، وقالت إن الحادثة وقعت بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح مساء أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إن “العودة إلى منازلهم وأرضهم هو حقهم، مهما طال الزمان، والتهجير القسري من بيوتهم جريمة، وهذه حقيقة لا تتغير”.

الجيش المصري يطلق الرصاص الحي لتفريق تجمع سلمي للمُهجرين المطالبين بالعودة إلى مناطقهم، وذلك بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح، مساء اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023. The Egyptian army fires live ammunition to disperse a peaceful demonstration of displaced people protesting… pic.twitter.com/STxSlnqmJd — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 23, 2023

وأشعل المحتجون إطارات السيارات بعد حصار من قوات الجيش، وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قوات من الجيش اعتدت بالضرب على أحد المحجتين وأصابته في رأسه، ثم اعتقلته ودمرت سيارته، كما اعتقلت عددا آخر من المحتجين.

وقامت السلطات المصرية، قبل نحو 8 سنوات، بتهجير الآلاف من سكان الشريط الحدودي مع غزة، بدعوى الحرب على “الإرهاب”، مع وعود بالعودة، وبناء مناطق سكنية حديثة بدلًا من بيوتهم المهدمة.