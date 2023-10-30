أبو مرزوق: أعضاء في السلطة ودول عربية يطالبون سرا بالقضاء على حماس (فيديو)

أبدى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس اندهاشه من الموقف “المخزي لإخواننا في السلطة الفلسطينية” في رام الله، على حد وصفه.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن هناك أصواتا جيدة بين مسؤولي السلطة، لكن بقية الأصوات تدّعي كثيرا.

وذكر أن هناك الكثير من “الأجانب” أبلغوه بأن أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس.

موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس pic.twitter.com/jtaF2wIy26 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023