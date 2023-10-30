الفنان الأردني منذر رياحنة: الاحتلال إلى زوال وأهل غزة يقدمون درسا في الصمود والكرامة (فيديو)

عبر الفنان الأردني منذر رياحنة عن تفاؤله بالانتصار في غزة رغم العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقال رياحنة في لقاء مع الجزيرة مباشر إن الاحتلال إلى زوال بعد فشل جميع مخططاته، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية في دم الجميع حتى الأطفال قائلا إن ابنته الصغيرة هي التي أعطته الكوفية الفلسطينية التي يرتديها على الهواء”.

وأوضح أن الاحتلال يعلم من أول يوم أن فلسطين ليست أرضه، وقد أخطأ بكل مخططاته، مشيرا إلى أنه “هجر الفلسطينيين لكن أطفالهم لم ينسوا كما كان يراهن، وأن أي مولود فلسطيني في أي مكان بالعالم، يعتبر القضية الفلسطينية هي قضيته”.

وحول الدعم الغربي لإسرائيل والصمت عن المجازر التي ترتكب في غزة قال رياحنة” معهم دعم كل الأرض ومع أهل غزة دعم السماء”

وأكد أن “رب العالمين وعدنا بالنصر”، مستدلا بذلك على إيمان أهالي غزة وصبرهم وعزيمتهم رغم ما مروا به من صعوبات، وفقا لقوله.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويفرض عليها حصارا شاملا مع قطع الكهرباء والماء.

وخلال هذه الفترة استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا بحسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.