أبو عبيدة يعلن تدمير القسام 22 آلية إسرائيلية في غزة وينفي تحرير أسيرة لدى حماس (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وشديدة التدمير وعالية الاختراق.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في خطاب متلفز “هاجم مجاهدونا دبابات وآليات العدو بمختلف أنواع العبوات المضادة للدروع والأفراد، ونفذوا عمليات تسلل على قوات العدو، وتمكنوا من قتل وإصابة عدد كبير من جنوده في مختلف نقاط الاشتباك”.

ونفى أبو عبيدة ما ذكره جيش الاحتلال بشأن تحرير أسيرة لدى حماس، وقال “ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في القسام، وفي حال حدوثه فقد يكون من جهات أخرى منفردة”.

وأضاف “احتفل نتنياهو بعد أكثر من 25 يوما من الحرب بتحرير أسيرة، إذَن فهو يحتاج إلى 20 سنة ليحرر جميع أسراهم”.

وفي ما يلي أهم ما ذكره أبو عبيدة في خطابه: