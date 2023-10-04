“بسبب سجلها الحقوقي”.. أمريكا تقرر حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار

قرر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، وذلك بسبب سجل القاهرة في ملف حقوق الإنسان.

وقال السيناتور الديمقراطي في بيان، أمس الثلاثاء، إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز مصر “تقدّمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان”.

وجاء في البيان “لقد أوضح الكونغرس أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية”.

وأضاف أنه بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ينوي ممارسة سلطاته في الاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية، وعدم بيع الأسلحة لمصر، مؤكدًا أنه من “الضروري محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات علي انتهاكها لحقوق الإنسان”.

رويترز عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "بن كاردين": • سنجمد المساعدات العسكرية لـ #مصر حتى تتخذ خطوات لتحسين حقوق الإنسان

• من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان pic.twitter.com/5Q4KTMN4nI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2023

وشدَّد السيناتور الأمريكي على مطالب محدَّدة من مصر يجب استيفاؤها للاستمرار في تقديم المعونة العسكرية، وهي “إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة، والإسراع في العفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم”، بالإضافة إلى “توفير مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر”.

وجاء قرار كاردين بعد نحو أسبوع من إعلان ممثلي ادعاء اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينئذ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ارتبطت جزئيًّا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية المقدَّمة من أمريكا إلى مصر منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، من شق لا تسري عليه أي قيود قيمته 980 مليون دولار، أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز القاهرة تقدّمًا في مجال حقوق الإنسان، وهو الشق الذي عطّله السيناتور كاردين.

وتحجب إدارة بايدن في الوقت الحالي 85 مليون دولار من هذه المساعدات لمصر، وربطتها أيضًا بالإفراج عن سجناء سياسيين.

ويسيطر مشهد الانتخابات الرئاسية على الساحة المصرية حاليًّا، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثالثة بعد تعديل الدستور، بينما يشتكي المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من تعنت الجهات المعنية في تمكين أنصاره من تحرير توكيلات له.