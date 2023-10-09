“نحارب حيوانات بشرية”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر فرض “حصار شامل” على غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أنه أمر بفرض حصار شامل على قطاع غزة.

ونقلت عنه القناة “13” الإسرائيلية قوله خلال اجتماع تقييم في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي (تشمل غزة): “أمرت بحصار كامل على غزة”.

وأضاف: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”، وفق تعبيره.

وتغلق إسرائيل منذ السبت جميع المعابر بينها وبين قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل تحشد الدبابات والآليات العسكرية على حدود قطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.