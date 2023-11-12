القسام: استهدفنا قوة راجلة ودمرنا 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- استهدافها لقوة إسرائيلية راجلة في شرق قطاع غزة، بالإضافة لتمكنها من تدمير 3 دبابات وناقلة جنود إسرائيلية.

وفي بيان مقتضب للقسّام على تليغرام، صباح اليوم، قالت “كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وتحقق فيها إصابة مباشرة”.

وأضافت في بيانات منفصلة، عن تمكن قواتها من تدمير 3 دبابات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105″، في محور جنوب غرب مدينة غزة.

كما تمكنت الكتائب من تدمير ناقلة جند إسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105″، وفقًا لبيانها.

بدوره، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل والمباني السكنية ومحاصرة المستشفيات، في اليوم الـ37 من شن عدوانه على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 11 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 25 ألف مصاب.