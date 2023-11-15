وسائل إعلام إسرائيلية: إحراز تقدم ملموس في المفاوضات لصفقة تبادل أسرى مع حماس

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن اجتماع مجلس الحرب انتهى فجر اليوم الأربعاء، وتطرّق جزء كبير منه إلى الخطوط العريضة المحتملة للاتفاقيات مع حركة حماس لإطلاق سراح المختطفين، على حد قولها.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ قوله “هناك محادثات بشأن صفقة رهائن، لكن من الأفضل عدم الحديث عنها علنا”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث فجر اليوم هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التطورات في غزة.

ونقلت الهيئة عن البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو بحثا مطولا الجهود الجارية لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي إحراز تقدم ملموس في الاتصالات الهادفة الى الإفراج عن المحتجزين. وفي مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أشار المصدر إلى احتمال أن يتم اختراق يؤدي إلى صفقة في غضون يومين أو ثلاثة، حسب الهيئة.

وأفاد مراسل القناة 11 الإسرائيلية بأنه في الاتصالات المتقدمة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر والولايات المتحدة، تتم دراسة إبرام صفقة “أطفال مقابل أطفال”.

وقال مصدران مطلعان للقناة إن الحديث يدور عن مرحلة أولى يتم فيها إخلاء سبيل أطفال إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أطفال وصبية من السجون الإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس وصل إلى 242 شخصا بين عسكريين ومدنيين بينهم من يحملون جنسيات مزدوجة أسرتهم الحركة لدى اقتحامها مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن عملية طوفان الأقصى.