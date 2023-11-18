أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية أسرى العدو ومصيرهم لا يزال مجهولا

قالت “القسام” أيضًا إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنهم فقدوا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين.

وفي بيان على تليغرام، اليوم السبت، قال أبو عبيدة “فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولًا”.

يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمالي القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان “تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث دهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا”.

وأضاف البيان “يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في قطاع غزة، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تشن قوات الفرقة 36 هجومًا في منطقة الزيتون”.

وتابع “بينما تشن قوات الفرقة 162 هجومًا في منطقة جباليا التي تُعَد مركز القيادة للواء شمال قطاع غزة التابع لحماس، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة لها، بالإضافة إلى أن الجيش ينشط أيضًا في حيَّي الشيخ عجلين والرمال”.

وأشار البيان إلى أن “الجنود الإسرائيليين يخوضون قتالًا عنيفًا واشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين”.

تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا بهدف ضرب المخربين والبنية التحتية الإرهابية لحماس. وتعمل قوات الفرقة 36 على حسم كتيبة "الزيتون" التابعة لحماس، وهي إحدى الكتائب الرئيسية للمنظمة… pic.twitter.com/JVANmR2vQL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2023

كمين جديد

وحتى الآن، لم تعلق فصائل المقاومة في قطاع غزة على بيان جيش الاحتلال.

لكن كتائب القسام أعلنت عبر تليغرام أن مقاتليها “تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة”.

وقالت في بيان “منذ صباح اليوم، تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية صهيونية كليًّا أو جزئيًّا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وأضافت القسام أن مقاتليها “قاموا بدك تحشدات (تجمعات) العدو بمفارز الهاون في محاور التوغل بقطاع غزة”.





وأمس الجمعة، ألمح رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي إلى توسيع العملية البرية في قطاع غزة، وزعم أن الجيش “قريب من تفكيك المنظومة العسكرية في شمالي القطاع، وبقدر ما يهمنا سنواصل العمل في مناطق أخرى”.

ومنذ 43 يومًا، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.