الحوثيون يعلنون “الاستيلاء على سفينة إسرائيلية” وتل أبيب تعدّه “حدثا خطيرا للغاية” (فيديو)

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي “الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة”

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استولت على “سفينة إسرائيلية” واقتادتها إلى السواحل اليمنية، بعد ساعات من تحذيرها باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، مساء اليوم الأحد، “نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني”.

وجدد المتحدث تحذير “كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفًا مشروعًا” للجماعة.

ودعا “كل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين”.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين الاستمرار في “تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

كما أكد أن من “يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة” إذا كان حريصًا على أمن المنطقة واستقرارها وعدم توسيع الصراع.

وشدد المتحدث على أن العمليات التي تقوم بها الجماعة “لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين”.





“حدث خطير للغاية”

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت إسرائيل أن جماعة الحوثي احتجزت سفينة في جنوب البحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين قرب اليمن جنوب البحر الأحمر “حدث خطير للغاية على المستوى العالمي”، وأوضح أن “السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين، كما أنها ليست إسرائيلية”.

אירוע חטיפת ספינת המשא על ידי הח׳ותים סמוך לתימן בדרום הים האדום הוא אירוע חמור מאוד ברמה העולמית. מדובר בספינה שיצאה מטורקיה בדרכה להודו עם צוות אזרחי בינלאומי, ללא ישראליים.

לא מדובר בספינה ישראלית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن السفينة المحتجزة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها إسرائيل، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.

وأضاف أنه لم يكن على متن السفينة أي إسرائيلي.

وذكر البيان أن السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية، ويتألف طاقمها من 25 فردًا من جنسيات عدة، من بينهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون، ولا يوجد أي إسرائيلي على ظهر السفينة.

وأشار إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى الهند قادمة من تركيا.

על סיפונה של האונייה 25 אנשי צוות מלאומים שונים, בהם: אוקראינים, בולגרים, פיליפינים ומקסיקנים. בספינה לא נכחו ישראלים. זהו מעשה טרור איראני נוסף אשר מבטא קפיצת מדרגה בתוקפנות של איראן כנגד אזרחי העולם החופשי, ומייצר משמעויות בינ"ל לגבי ביטחון נתיבי השייט העולמיים. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 19, 2023

وفي وقت سابق اليوم الأحد، توعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم”.

وأعلنت جماعة الحوثي استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، مع إسقاط مسيّرة أمريكية في البحر الأحمر.