قياديان في حماس: الجيش الإسرائيلي مهزوم والقضاء على حماس وهم (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهزوم، ولا يقتل سوى النساء والأطفال.

وأضاف حمدان في لقاء على الجزيرة مباشر، اليوم السبت، أن القيادة السياسية الإسرائيلية ما زالت متعنتة في قضية الأسرى، مشيرًا إلى وجود رغبة لديها في “قتل الأسرى لدى المقاومة”.

وتابع حمدان أن الاحتلال أراد التغطية على قتله للمستوطنين بارتكاب الجرائم في قطاع غزة، مؤكدًا أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقدم جيش الاحتلال على قتل آلاف الفلسطينيين تحت عنوان “الثأر للمستوطنين الذين قتلهم بنفسه”.

القضاء على حماس “وهم”

من جهته قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إن القضاء على “حماس” وهم، وإن الاحتلال يدرك ذلك جيدًا.

وأضاف للجزيرة مباشر “القضاء على حركة حماس هو قضاء على الشعب الفلسطيني”، مشددًا على أن “حماس” هي “فكرة وجدوة متأصلة مع جميع الفلسطينيين”.

وأشار النونو إلى أن “حماس” هي “حركة مقاومة وعقيدة ولن تنتهي بشخص أو قائد”.

وقال إن إسرائيل فشلت حتى الآن في النيل من القيادات السياسية والعسكرية لـ”حماس”، وما زالت تتكبد كل يوم الخسائر في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.