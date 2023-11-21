إعلام إسرائيلي: تل أبيب وافقت على صفقة تبادل الأسرى وتنتظر رد حماس

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، إن إسرائيل أعطت “ضوءا أخضر” لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد المقاومة الفلسطينية.

وأضافت: “نقلت حماس خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحا لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حماس”.

وذكرت أن الصفقة “أقرب من أي وقت مضى هذه المرة”، مشيرة إلى أنه إذا تم تنفيذها، “فسيكون وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، وقد يمتد لفترة أطول، ولكن في نهايته، من المتوقع أن تعود إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة”.

وقالت: “يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن (اختراق) في مفاوضات تحرير النساء والأطفال”.

ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل، لم تذكر اسمه، أن نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بعدد أيام وقف إطلاق النار وعدد الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ولم تتطرق الهيئة إلى عدد الأسرى من الجانبين المتوقع أن تشملهم الصفقة.