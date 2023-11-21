حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية ومصنع عسكري (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني قصف مواقع ومصنع عسكري وتجمعات للجنود الإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، دعما للشعب الفلسطيني، وردا على ‏استهداف إسرائيل جنوبي البلاد.

كما نشر الحزب مقطع فيديو لمشاهد من “استهداف المقاومة الإسلامية لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة”.

وذكر حزب الله في بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ “مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي”، ردا على “قصف العدو الصهيوني مصنع الألمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية”.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مرات عدة في شلومي ورأس الناقورة بمنطقة الجليل الغربي وفي الشمال “خشية تسلل مسيَّرات معادية”.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتراض مسيَّرات في شمالي إسرائيل.





وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا أيضا مواقع “‏حدب البستان والراهب وجل العلام وجل الدير”، كما استهدفوا جنودا إسرائيليين كانوا يتمركزون في منزل بمستوطنة “المطلة”، كما استهدفوا “تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية” وتجمعا آخر في موقع “‏بياض بليدا”.

وأشار الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا “دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا”.

وأعلن حزب الله أنه ردا على “قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحفيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين”، هاجم “قوة من (الجمع الحربي) التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين، وتجمعا لجنود العدو الصهيوني داخل منزل في مستوطنة أفيفيم، وقاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا)”.

كما أعلن الحزب استشهاد أحد مقاتليه متأثرا بإصابته في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.