الجيش الأمريكي يعلن إصابة 8 من قواته بالعراق في هجوم بصاروخ باليستي

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية في العراق نُفذت ردًا على هجوم استهدف عسكريين أمريكيين في المنطقة، أسفرت عن “مقتل العديد من المقاتلين في ميليشيات موالية لإيران” وفق قوله.

وقال المتحدث بات رايدر في بيان إنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أمريكيين لهجوم بـ”صاروخ بالستي قصير المدى” مما أدى إلى إصابة 8 أفراد وأضرار طفيفة في البنية التحتية، من دون أن يسفر عن قتلى، شنّ الجيش الأمريكي ضربة على “آلية لميليشيا تدعمها إيران وعدد من المقاتلين المدعومين من إيران والضالعين في هذا الهجوم”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق “ردت دفاعًا عن النفس” بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن “إصابات طفيفة” بين الجنود.

عاجل | القيادة الوسطى الأمريكية: إصابة 8 من قواتنا في قاعدة عين الأسد في العراق بعد تعرض القاعدة لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 21, 2023

وقال مسؤول أمني من وزارة الداخلية العراقية لوكالة الأنباء الفرنسية إن “مركبة للحشد الشعبي اُستهدفت بطائرة من دون طيار على الطريق السريع في أبو غريب”.

وكانت مجموعة تُطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق” قد جددت قصف قاعدتي عين الأسد الجوية العراقية وقاعدة الشدادي في سوريا لاستهداف القوات الأمريكية التي تتمركز في القاعدتين للمرة الثانية، الثلاثاء.





وذكر بيان صادر عن هذه المجموعة (المقاومة الإسلامية في العراق) أنه “ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي /عين الأسد/ غربي العراق، وقاعدة الاحتلال الأمريكي في /الشدادي/ جنوبي مدينة الحسكة السورية بالأسلحة المناسبة وقد تمّت إصابة القاعدتين بشكل مباشر”.

وتعرّضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لنحو 61 هجومًا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيانات على حسابات على تطبيق “تلغرام” تابعة لفصائل عراقية مسلحة.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.