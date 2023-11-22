“سرايا القدس” تعلن وفاة المحتجزة الإسرائيلية حنا كتسير

أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وفاة المستوطنة الإسرائيلية حنا كتسير التي كانت محتجزة لديهم، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أبو حمزة في بيان عبر تليغرام، مساء الثلاثاء: “سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها”.

وأضاف “نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية “إعادة المختطفين” في قطاع غزة ستتم على مراحل، معتبرًا أن صفقة تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية هي “قرار صعب، لكنه صحيح”.

وخلال كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، أضاف نتنياهو: “لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم (الأسرى) جميعًا، بمن فيهم الجنود والمجندات”.

وتابع: “هناك مراحل في الحرب ومراحل في عودة المختطفين”.

وأشار نتنياهو: “في الأيام الأخيرة اتصلت بصديقنا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لكي يحسّن شروط الاتفاق، وتم ذلك فعلا، حيث يتضمن عددًا أكبر من المختطفين مقابل ثمن أقل” على حد قوله.





وشدد على أن قادة جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعم الصفقة وأوضحوا في “تقييمهم المهني الكامل أن أمن قواتنا سيكون مضمونًا خلال أيام وقف إطلاق النار، والجهد الاستخباراتي سيستمر”.

واعتبر نتنياهو أن وقف إطلاق النار “سيسهل للجيش الاستمرار في الحرب”، مؤكدًا أن الحرب مستمرة حتى تحقيق كل الأهداف، وهي “القضاء على حماس وإعادة كل المختطفين”.