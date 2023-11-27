“سأبقى أسيرة شكر للأبد”.. محتجزة إسرائيلية مُفرَج عنها تُوجه رسالة إلى كتائب القسام

وجهت محتجزة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة الشكر إلى مقاتلي كتائب القسام على “إنسانيتهم غير الطبيعية” و”تصرُّفهم الطيب” خلال فترة الاحتجاز، حسب رسالة لها مكتوبة نشرتها القسام، مساء الاثنين.

ووجهت المحتجزة السابقة دنيال ألوني الرسالة، التي وقعتها باسمها واسم ابنتها إميليا، إلى “الجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة”.

وتاريخ تحرير الرسالة هو الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس سراح دنيال وابنتها إيميليا ألوني (6 سنوات)، يوم الجمعة الماضي، ضمن الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونشرت حماس صورة للرسالة المكتوبة باللغة العبرية مرفقة بترجمة لها باللغة العربية.

وهذا نص مترجم للرسالة حسب ما نشرته حركة حماس:

للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدًا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا.

كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها إلى غرفتكم في كل فرصة أرادتها. هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها، ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون.

شكرًا شكرًا شكرًا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها مثل المربية.

شكرًا لكونكم صبورين تجاهها، وغمرتموها بالحلوى والفاكهة وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحًا.

الأولاد لا ينبغي أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي عَدَّت نفسها ملكة في غزة.

وعمومًا هي تعترف بالشعور بأنها مركز العالم. لم نقابل شخصًا في طريقنا الطويلة هذه من الأفراد وحتى القيادات إلا وتصرَّف تجاهها برفق وحنان وحب.

أنا إلى الأبد سأكون أسيرة شكر، لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد.

سأذكر لكم تصرّفكم الطيب الذي منح هنا رغم الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة.

يا ليتنا في هذا العالم يُقدَّر لنا أن نكون أصدقاءً طيبين حقًّا.

أتمنى لكم جميعًا الصحة والعافية، صحة وحبًّا لكم ولأبناء عائلاتكم.

شكرًا جزيلًا. بواسطة دنيال وإيميليا

وسبق أن ظهرت دنيال في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، طالبت فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة.

واتهمت نتنياهو بأنه يقوم بقتل الأسرى، قائلة “هل تريد من الجيش أن يقتلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع؟ ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قُتلوا؟”.

وصرخت في نهاية المقطع “أطلِق سراحنا الآن، أطلِق سراح مواطنيهم وأسراهم (الفلسطينيين) الآن، أطلِق سراح الجميع، لنعود إلى عائلاتنا الآن الآن الآن”.