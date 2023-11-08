أبو عبيدة: المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة تبادل والعدو يعيق جهود الإفراج عن الأجانب (فيديو)

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أن “المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل شامل أو مجزأ”.

وقال أبو عبيدة، في كلمة نشرها عبر حسابه على تطبيق “تليغرام”، الأربعاء، إن “العدو هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين من ذوي الجنسيات الأجنبية ويعرض حياتهم وحياة أسراه للخطر”.

وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام “يدمرون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة بين صفوف العدو”.





وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: