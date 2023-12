الولايات المتحدة توافق على بيع 14 ألف طلقة دبابة لإسرائيل بصفة طارئة.. ونتنياهو يشكر واشنطن على “الفيتو”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أنها وافقت على بيع إسرائيل بصفة طارئة نحو 14 ألف طلقة دبابة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونغرس، الجمعة، ببيع 13 ألفًا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 ملايين دولار.

وتأتي صفقة البيع هذه، مع ضآلة قيمتها نسبيًّا، في توقيت يدور فيه سجال سياسي حاد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ يعوق جمهوريون طلبًا لإدارة الرئيس جو بايدن لإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أمريكية ضد مدنيين فلسطينيين.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى “وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فورًا” الأسلحة، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.

وأكدت الوزارة أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيجري تسليمها من مخزون الجيش الأمريكي، وستستخدمها إسرائيل “لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها” ولن “تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.

والأربعاء الماضي، عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمُّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا بقيمة نحو 60 مليار دولار، ونحو 10 مليارات لإسرائيل في حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وأيضًا مساعدات لتايوان.

ومع الارتفاع المتواصل لحصيلة القتلى في غزة، يحث ديمقراطيون إسرائيل على جعل هجماتها في قطاع غزة محدَّدة الأهداف بشكل أكبر والحد من الضحايا المدنيين.

في السياق، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عن تقديره للولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار إنساني وفوري بقطاع غزة، منتقدًا في الوقت ذاته الدول التي صوتت لمصلحة القرار.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة “أقدّر للغاية الموقف الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف “على الدول الأخرى أيضًا أن تفهم أنه من المستحيل أن تقوم من ناحية بتأييد القضاء على حماس، ومن ناحية أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب، الأمر الذي يحول دون القضاء على حماس”.

وختم قائلًا “لذلك ستواصل إسرائيل حربها العادلة للقضاء على حماس، وتحقيق بقية الأهداف التي وضعناها للحرب”، وفق قوله.

