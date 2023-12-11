قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا يضم 60 فلسطينيا وسط غزة (فيديو)

استهدف قصف نفذته مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مبنى سكنيا وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال.

القصف الإسرائيلي استهدف مبنى مدنيا في منطقة الزوايدة غربي مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن المبنى المستهدف مكون من 5 طوابق، ويقيم فيه نحو 60 فلسطينيا بينهم نازحون من مدينة غزة، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا بداخله.

وذكر الشهود أن المنزل تم تدميره بشكل كامل، وعملت أطقم الدفاع المدني لساعات طويلة من أجل انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأنه تم نقل ضحايا القصف إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط القطاع.

يأتي ذلك فيما استهدفت الطائرات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية عددا من المنازل في منطقة البصة بمخيم دير البلح للاجئين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية شاطئ مدينة دير البلح بشكل كثيف الليلة الماضية وفي ساعات الصباح الأولى، في الوقت الذي استهدفت فيه الآليات المدفعية المناطق الشرقية للمدينة بوابل من القذائف.

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 6 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى سلسلة غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع، وحي الشجاعية ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد نحو 18 ألف شهيد، و50 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.