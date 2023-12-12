الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على ناقلة نرويجية محملة بالنفط كانت متجهة لإسرائيل (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينةِ “استريندا” تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل.

وأفاد المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس باستهداف الناقلة بصاروخ بحري.

واعتبر سريع أن ذلك جاء “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاعِ غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية نجحت خلال اليومين الماضيين في منعِ مرور عدةِ سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية”.

وأكد المتحدث أن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة.

وتابع “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منعِ كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاعِ غزة من غذاء ودواء”.

وكان الجيش الأمريكي قد قال في بيان إن صاروخ كروز مضادا للسفن أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع خسائر بشرية.