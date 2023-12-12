جيش الاحتلال يعلن “تحرير” جثتي أسيرين من غزة ومقتل جنديين خلال العملية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تمكنه من إعادة جثتي إسرائيليَّين كانا أسيرين داخل قطاع غزة.

وقال الجيش إنه استطاع “تحريرهما” في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات “الشاباك”، وكشف عن هويتهما، وهما الرقيب زيف دادو، والفتاة إيدن زكريا.

وأوضح جيش الاحتلال أن زيف دادو (36 عامًا) كان يعمل مشرفًا لوجيستيًّا في الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني، كما أُسرت إيدن زكريا (27 عامًا) في مهرجان الموسيقى الذي كان قريبًا من غزة، وكلاهما أُسر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلال عملية “طوفان الأقصى”.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال عملية “تحرير” الجثتين، هما “غال مئير آيزنكوت” و”إيال مئير بيركوفيتش”، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وحذرت فصائل المقاومة في مناسبات عدة من أن القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزة تسبب في مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام مقتل أكثر من 50 أسيرًا بسبب القصف، وكشفت بالأسماء والفيديو عن عدد منهم.