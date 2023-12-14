يهود معارضون للحرب على غزة يغلقون طريقا في لوس أنجلوس (فيديو)

قام ناشطون من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة صباح أمس الأربعاء.

ووفقا لشرطة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فقد أدى هذا إلى تكدس السيارات لأميال.

ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم “إن لم يكن الآن” وتقول إنها “مجموعة من اليهود الأمريكيين الساعين لإنهاء الدعم الأمريكي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وجلس محتجون من المنظمة في الحارات المرورية المتجهة جنوبا بالطريق السريع 110 بوسط المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحا، مما أدى إلى توقف الحركة.

ABD'deki Filistin destekçisi eylemciler, İsrail soykırımına dikkat çekmek için Los Angeles otoyolunu kapattı. pic.twitter.com/XtQfuft1HA — Islamist Agenda (@islamistagenda) December 14, 2023

وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها “ليس باسمنا” و”اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن” ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.

ووضع المحتجّون وسط الطريق السريع شمعدانا سباعيا ضخما (مينوراه) ورددوا هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

BREAKING: 75 American Jews & allies were just arrested shutting down a Los Angeles freeway to demand a ceasefire, and an end to U.S. funding of war crimes against the people of Gaza. Millions face death by bomb, bullet, starvation & disease in Gaza. No more business as usual. pic.twitter.com/8T6sEDQGcr — IfNotNow🔥🕎 (@IfNotNowOrg) December 13, 2023

وكتبت الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي “كيهود، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور شعب غزة جوعا ويذبح باسمنا”.

وأضافت “لا يمكننا أن نسمح بأن تتواصل الحياة كالمعتاد بينما يُقتل الفلسطينيون دون حساب. لهذا السبب أغلقنا الطريق السريع”.

وأظهر مقطع فيديو عددا قليلا من سائقي السيارات الغاضبين وهم يتشاجرون مع المحتجين قبل وصول الشرطة، وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على نحو 75 متظاهرا عندما بدأت قوات الأمن في فتح الطريق.

Los Angeles—Angry drivers try to remove leftist pro-Palestine protesters who shut down the 110 Freeway during the morning rush hour. pic.twitter.com/rPUQZiQ5Vq — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2023

وأثارت الحرب التي بشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة احتجاجات في مدن كثيرة حول العالم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.