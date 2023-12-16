الحوثيون يستهدفون “إيلات” ويهددون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

محمد القادري: هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على العدو الإسرائيلي إذا لم يستجب لوقف العدوان على قطاع غزة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، تنفيذها عملية عسكرية بدفعة من المسيّرات، على أهداف حساسة في منطقة إيلات، جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع قال فيه “نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (الاسم العربي لإيلات) جنوب فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف أن العملية انتصار للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، مؤكدا استمرار عمليات الحوثيين ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على سكان قطاع غزة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 16, 2023

مرحلة صعبة

على الصعيد نفسه هدد الحوثيون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل “ما لم يتوقف العدوان على غزة”، وأكد محمد القادري، قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة اليمنية “استمرار استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل”.

وقال القادري، في تصريح أورده موقع وزارة الدفاع “إن التعامل مع هذه السفن يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية، وإن التعامل خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق، وإن لدى القوات اليمنية أسلحة قادرة على الإغراق أيضا”.

وأوضح أن “عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش، وأن جميع السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي التي تم استهدافها لم تستجب للنداءات”.

ولفت القادري إلى أن “هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على العدو الإسرائيلي إذا لم يستجب لوقف العدوان على قطاع غزة” قائلًا “إن التهديدات الأمريكية لن تخيفنا، وإننا جاهزون لصد أي عدوان على اليمن”.

وأضاف أن قواتهم “تراقب التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن”، وأن قواتهم “لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها”.

وسبق أن توعدت جماعة الحوثي مرات عديدة، باستهداف أي سفينة تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، فضلًا عن استهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل أيًّا تكن ملكيتها، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس الجمعة استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر (إم إس سي ألانيا، وإم إس سي بالاتيوم) بصاروخين بحريين مناسبين، وقالوا إن السفينتين كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وإن استهدافهما جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات ورسائل تحذيرية.

وخلال الأسابيع الماضية، هاجمت الجماعة اليمنية عدة سفن تبحر في البحر الأحمر، بذريعة أنها متوجهة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.