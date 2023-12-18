“لا تتركونا نشيخ”.. القسام تنشر رسالة جديدة من أسرى إسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين، ويطالب أحدهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحهم، وألا يتركهم “يشيخون” في الأسر.

وتحدث الأسير الذي يجلس في المنتصف، وعرَّف نفسه بأنه “حاييم بري (79 عامًا) من سكان كيبوتس نير عوز”.

وقال الأسير حاييم إنه مع مجموعة من الأسرى من كبار السن الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وأضاف أنه من “الجيل الذي بنى الدولة، وشارك في بناء الجيش”.

وتساءل حاييم “لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟ يجب عليك (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) أن تفرج عنا بكل ثمن”.

وقال إنه لا يريد أن يكون ضحية لغارة تشنها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ودعا نتنياهو إلى العمل من أجل الإفراج عنهم بدون أي شرط، وألا يتركهم يشيخون في الأسر. وبعدها ردد الأسرى الثلاثة “لا تتركونا نشيخ”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، قتله 3 أسرى إسرائيليين “بالخطأ” مما زاد من رقعة احتجاجات أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، الذين يطالبون الحكومة بعقد صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.