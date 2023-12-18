“وصلتم متأخرين المهمة أُنجزت”.. القسام ترد على فيديو النفق “استُخدم في 7 أكتوبر” (شاهد)

تشير اللقطات التي بثّتها القسّام إلى أن النفق قد تم استخدامه بالفعل في عملية طوفان الأقصى وأن المهمة قد أنجزت

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو عبر تليغرام ردًّا على إعلان جيش الاحتلال العثور على “أكبر نفق” في شمال قطاع غزة، موجهة له رسالة بالعربية والإنجليزية والعبرية تقول “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت”.

ويبدأ مقطع الفيديو بصور نشرها جيش الاحتلال أمس الأحد للنفق الذي قال إنه عثر عليه في قطاع غزة، ويظهر فيها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وهو يتفقد النفق رفقة قادة عسكريين.

استُخدم في 7 أكتوبر

وتضمّن الفيديو لقطات من عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير اللقطات التي بثّتها كتائب القسّام إلى أن النفق قد تم استخدامه بالفعل في عملية طوفان الأقصى ونقل الأسرى وأن المهمة قد أنجزت وانتهى دوره، وفق خبراء.

“دليل إحباط لا إنجاز”

وعلّق الخبير العسكري العميد أحمد رحال، على إعلان جيش الاحتلال العثور على نفق طوله 4 كيلومترات وعمقه 50 مترًا، وقال للجزيرة مباشر مساء الأحد، إنه دليل إحباط، لأن إسرائيل بعد أكثر من 70 يومًا من الحرب تبحث عن إنجاز تحاول القيادة السياسية والعسكرية تقديمه للشارع الإسرائيلي الذي بدأ صبره ينفد”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه كشف شبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون شمالًا، وأقصى عمق له حوالي 50 مترًا.

وقال إنه يحتوي على شبكة متشعبة من الأنفاق وعلى بنى تحتية للصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والهواتف، إضافة إلى بوابات صلبة تم تصميمها لمنع دخول قوات الجيش الإسرائيلي، كما يتيح النفق حركة المركبات.