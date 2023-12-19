جنوب إفريقيا تحذر مواطنيها من القتال مع الجيش الإسرائيلي وتدعو لتحقيق فوري بشأن جرائم الحرب في غزة (فيديو)

بيان رسمي: هؤلاء المواطنون معرضون لتجريدهم من جنسيتهم الجنوب إفريقية إذا ما انخرطوا في حرب “لا تدعمها البلاد أو تتفق معها”

حذرت جنوب إفريقيا مواطنيها من مزدوجي الجنسية من القتال في الجيش الإسرائيلي، موضحة أن من يخالف هذا الأمر قد يواجه الملاحقة القضائية داخل البلاد.

وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في بيان لها ،أمس الإثنين، “يجب على مواطني جنوب إفريقيا تجنب الانضمام إلى القوات المسلحة الأجنبية التي قد تساهم في انتهاك القانون المحلي والدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة في جنوب إفريقيا”.

وأضافت الوزارة أنها “قلقة للغاية” من التقارير التي تفيد بأن بعض الجنود الإسرائيليين الذين هم أيضًا من مواطني جنوب إفريقيا قد انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.

وشددت قائلة إن هؤلاء المواطنين معرضون لتجريدهم من جنسيتهم الجنوب إفريقية إذا ما انخرطوا في حرب “لا تدعمها البلاد أو تتفق معها”.

دعوة إلى تحقيق فوري

ودعا رئيس جنوب إفريقيا المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الرئيس رامافوزا في تصريح للصحفيين، أمس الإثنين، إنهم تقدموا بالوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـجرائم الحرب الإسرائيلية، وإنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.

وأشار رامافوزا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.

وأردف قائلًا “نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها، واصفا الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في;جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين، 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية