“الحوثي” تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب والبنتاغون يؤكد الهجوم على مدمرة أمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن، اليوم الأحد، استهداف سفينتين “إسرائيليتين” في باب المندب.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسمها إن “القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما السفينة “يونِتي إكسبلورر” والسفينة “نمبر ناين”.

وأضاف أنه “تم استهداف السفينة الإسرائيلية الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطيران مسيّر بحري”.

وأشار سريع إلى أن “عملية استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاءت بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية (التابعة للحوثيين)”.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد سريع تحذير كافة السفن “الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفًا مشروعًا إذا خالفت بيانات قواتهم المسلحة”.

المتحدث العسكري للحوثيين: مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر حتى توقف العدوان الإسرائيلي على #غزة #الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/xeoAK15Q2L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2023

في السياق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن “سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن البنتاغون قوله: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة”.

ويمثل هذا الهجوم “تصعيدًا كبيرًا” في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حسب المصدر نفسه.

و”كارني”، مدمرة من طراز “Arleigh Burke” التابعة للبحرية الأمريكية، ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه، حسب “أسوشيتد برس”.





وفي وقت سابق اليوم، توعدت جماعة الحوثي اليمنية، إسرائيل بضربات موجعة وقاصمة، إثر عودة العدوان على قطاع غزة.

وقال سريع، خلال فعالية في العاصمة صنعاء: “قواتنا المسلحة ستستأنف استهداف كيان الاحتلال الصهيوني، بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة”.

وفي هذا الصدد، حذرت الوكالة البحرية البريطانية، عبر منصة إكس، من انفجار محتمل في مضيق باب المندب، بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن إلى توخي الحذر.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي جوناثان كونريكوس: “يشكل الإيرانيون ووكلاؤهم الحوثيون تهديدا للعالم الحر بأكمله”.

وفي 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وفي 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى، استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

وتوعدت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.