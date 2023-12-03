مدير صحة غزة: لم تدخل حبة دواء واحدة أو لتر وقود إلى مستشفيات القطاع خلال الهدنة المؤقتة (فيديو)

منير البرش: لم يخرج من القطاع سوى 400 حالة للعلاج في الخارج من أصل 40 ألف جريح

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن مستشفيات القطاع الذي يشهد حربًا شعواء من الاحتلال الإسرائيلي لم تستفد شيئًا من الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام.

وأضاف البرش في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر، صباح اليوم الأحد، أنه لم يدخل مستشفيات القطاع لتر وقود واحد ولا حبّة دواء.

وتابع أن المستشفيات في وضع متردٍ ولم تستفد شيئًا من الهدنة، قائلًا إنه لم يخرج من القطاع سوى 400 حالة للعلاج في الخارج من أصل 40 ألف مصاب.

“حالة سعار”

وقال البرش إن الاحتلال يقصف أحياءً ومباني بأكملها مأهولة بأعداد كبيرة من السكان “وفي حالة سعار”.

وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا يقطنه أكثر من 100 شخص بينهم رئيس الجامعة الإسلامية في غزة وشقيقه، ولم تتمكن الطواقم من انتشال سوى 4 شهداء فقط، ولا يزال الباقون تحت الأنقاض.

وأوضح البرش أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهدف المباشر للطواقم الطبية لإثنائها عن العمل، مشيرًا إلى أن أكثر من 280 فردًا من الكوادر الصحية في القطاع استُشهدوا في غارات للاحتلال، في حين اعتقل أكثر من 31 طبيبًا بينهم المدير العام لمجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

استهداف 130 مؤسسة صحية

وقال البرش للجزيرة مباشر إن الاحتلال استهدف 130 مؤسسة صحية ولم يترك شيئًا، ودمّر الأجهزة والمعدات الطبية بتلك المنشآت.

وأوضح أن 7 آلاف شخص يلجؤون الآن إلى مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة بعد أن تقطعت بهم السبل إثر القصف العشوائي والمكثف على منازلهم.





من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت إن الاحتلال قصف محيط المستشفى، مشيرًا إلى وجود آلاف الأشخاص هناك.

وأضاف الكحلوت للجزيرة مباشر أن الجرحى يفترشون الأرض وطرقات المستشفى لعدم وجود أسرّة تستوعبهم.

وقال الكحلوت في مداخلة هاتفية إن لديه 200 جريح بينهم الطاقم الطبي بأكمله 100 فرد، ولا يستطيعون تلبية احتياجات الجرحى مع وجود أطفال خدَّج في المستشفى يعتمدون على أجهزة طبية معيَّنة وأكسجين.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.