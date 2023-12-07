جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في غزة أحدهم نجل وزير بمجلس الحرب ورئيس أركان سابق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 5 من جنوده في معارك قطاع غزة، أحدهما نجل غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب ورئيس هيئة الأركان السابق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أعلن عن “سقوط خمسة جنود آخرين في المعارك الضارية التي تدور في قطاع غزة”.

وأوضحت أن القتلى هم: “المساعد اول احتياط غال مئير ايزنكوت، 25 عاما من سكان هرتسليا”، و”المساعد اول متقدم يوناتان دافيد دايتش، 34 عاما، من سكان حريش”.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق الخميس، مقتل “المساعد في خدمة الاحتياط ماؤور غرشوني من سلاح المشاة خلال المعركة في شمال قطاع غزة الليلة الماضية” و”رقيب أول عميت بونزل و”رقيب أول أليمنو عمنوئيل فيلكه من كريات غات”، وكلاهما في الثانية والعشرين.

كما أشار إلى إصابة جنديين بجروح خطرة في المعارك.

وذكر جيش الاحتلال أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 416 ضابطًا وجنديًا.