قيادي بحماس: حصار العدو لمنزل السنوار المهدّم أصلا محاولة منه لصناعة نصر وهمي (فيديو)
أسامة حمدان: نقول لعائلات الأسرى إن مواصلة الجرائم جيش الاحتلال لن تعيد ذويكم
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7/12/2023-|آخر تحديث: 7/12/202310:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في غزة) المهدّم أصلًا “محاولة منه لصناعة نصر وهمي”.
وأكد في مؤتمر من بيروت مساء الخميس، أن المقاومة بخير، “وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح، وأن شعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره”، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني، داعيًا الإدارة الأمريكية لعدم الاستماع إلى أكاذيب إسرائيل.
وفي ما يلي أبرز تصريحات حمدان:
- نخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة على مختلف المحاور.
- المقاومة بخير وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح.
- إعلانات العدو واعترافه بخسائره لا تعبر عن العدد الحقيقي الذي نحصيه كل يوم.
- المقاومة نجحت خلال 48 ساعة في تدمير 47 آلية للعدو في محوري خان يونس وبيت لاهيا.
- إجمالي ما تم تدميره من آليات العدو خلال ثلاثة أيام بلغ 79 آلية ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير.
- مهما بلغ زمن العدوان وطال مداه فالمقاومة جاهزة للتصدي.
- نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة.
- العدو ينكل بالمدنيين في مراكز الإيواء.
- شعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره.
- حصار العدو لمنزل السنوار المهدم أصلًا محاولة منه لصناعة نصر وهمي.
- العدوان طال البشر والشجر والحجر ولا مكان آمنًا في قطاع غزة.
- الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني.
- 4 مستشفيات فقط هي العاملة في كامل القطاع بعد خروج 55 عن الخدمة.
- ندعو إلى إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة ووقف العدوان.
- ندعو المؤسسات الدولية بالاطلاع على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا.
- وكالة “الأونروا” لا تقوم بواجبها المطلوب وهناك عجز في واجبات الهلال الأحمر الفلسطيني.
- نقول لعائلات الأسرى إن مواصلة الجرائم لجيش الاحتلال لن تعيد ذويكم.
- لن تنجح محاولات الاحتلال وأمريكا في استخدام الدعاية السوداء واتهامات الاغتصاب والعنف الجنسي.
- نتنياهو والرئيس بايدن يتحملان المسؤولية كاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.
- ندعو الرئيس بايدن لعدم الاستماع إلى أكاذيب نتنياهو فلا مستقبل له إلا المحاكمة والسجن.
- نثمن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لمحاولات تهجير شعبنا.
- نثمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
- نطالب باستمرار الحراك الجماهيري عبر مدن العالم وعواصمه رفضًا لجرائم المحتل.
المصدر : الجزيرة مباشر