القسام: تدمير 135 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الأخيرة منهم 79 في مدينة غزة (فيديو)

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، إنها دمرت عشرات الآليات العسكرية لقوات الاحتلال، بينها 79 آلية في مدينة غزة فقط، فيما قنص مقاتلوها واستهدفوا عشرات الجنود في محاور عدة.

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أنه تم “تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة”.

وأضاف أن مقاتلي القسام “أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد”، مشيرا إلى أن الاشتباكات كانت من “مسافة صفر”.

وأشار إلى قصف “التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، وتوجيه “رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” عبر قناتها على “تلغرام” أن مقاتليها تمكنوا من:

تدمير 79 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا فقط في محاور التوغل في مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على “روبوت” كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس.

قنص جنديين صهيونيين ببندقية “الغول” القسامية شمال شرق مدينة خان يونس.

استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديًا بـ3 عبوات مضادة للأفراد “رعدية” ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خان يونس.





كما أعلنت كتائب القسام أيضًا عن استهداف:

دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس بعبوة العمل الفدائي.

دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.

دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105”.

ناقلتي جند بقذائف “الياسين 105” في محور التقدم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ناقلة جند صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105”.

جرافة عسكرية بقذيفة “تاندوم” في محور شرق مدينة خان يونس.

حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” في محور شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت كتائب القسام قصف “غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم”، وقصف “تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، دك “القوات المتوغلة في المحور الشمالي لمدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وأوضحت سرايا القدس أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام قصفوا “جنود وآليات العدو الصهيوني المتقدمة في (شارع 5) بمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون”.





كما أعلنت سرايا القدس عبر قناتها على “تلغرام” عن: