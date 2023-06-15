بيرقدار أقنجي.. مسيّرة تركية تنجح في اختبار إطلاق ذخيرة موجّهة (فيديو)

أعلنت شركة بايكار التركية نجاح المسيّرة الهجومية بيرقدار أقنجي في إصابة الهدف بدقة خلال اختبار إطلاق باستخدام مجموعة التوجيه الدقيقة (HGK) المطوّرة محليًّا.

وأفادت شركة بايكار المصنعة لبيرقدارأقنجي، في بيان أمس الأربعاء، باستمرار عمليات دمج الذخائر الجديدة المنتجة محليًّا بالمسيّرة.

وأشارت أن مجموعة التوجيه الدقيقة (HGK) تم تطويرها من قبل معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE) التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية توبيتاك (TÜBİTAK).

وذكرت أن المسيّرة بيرقدار أقنجي تم تزويدها خلال اختبار الإطلاق بذخيرة (MK-82) التي يمكن توجيهها باستخدام مجموعة التوجيه الدقيقة (HGK).

وأكدت أن الذخيرة المحلية (MK-82) التي أُطلِقت للمرة الأولى عبر مسيّرة، أصابت الهدف بدقة.

ويمكن لأقنجي التحليق 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، ويبلغ وزنها 6 أطنان، وحمولتها من الذخيرة 1.5 طن.

وزُوّدت أقنجي بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو-جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من الخواص التي تجعلها مميزة بين نظيراتها في العالم.

ومن المنتظر أن تضطلع أقنجي، بدور مهم في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، وسيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف أهداف محددة، بصواريخ جو-جو المصنّعة محليًّا.