حماس تنفي للجزيرة مباشر إبرام هدنة طويل الأمد مع الاحتلال برعاية مصرية

نفى الناطق الرسمي بإسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، ما يشاع عن هدنة طويلة الأمد بين فصائل المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وقال قاسم في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس، إنه “لم يجر ِ الحديث عن تهدئة طويلة ولا متوسطة ولا حتى قصيرة مع الاحتلال”.

وأوضح أن الاحتلال “بعدوانه ضد الاقصى والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وسلوك حكومته العنصري يدفع الأوضاع نحو التصعيد”.

وقال قاسم إن الشعب الفلسطيني بالتأكيد “سيكون دائما مدافعا عن نفسه إزاء هذا الإجرام المتواصل من هذه الحكومة”.

وتم تداول أخبار خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بتوصل حماس مع الاحتلال إلى هدنة طويلة الأمد.

وذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية بنودا قالت إنه للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين سلطات الاحتلال مع حماس برعاية مصرية.

وفي 1 يونيو/ حزيران الجاري توجهت وفود من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وحكومة غزة إلى القاهرة تلبية لدعوات رسمية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية؛ وذلك بعد انتهاء زيارة أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استمرت لمدة 3 أيام.

وفي وقت سابق الاثنين، عاد وفد حكومي تابع لحركة حماس إلى غزة، بعد انتهاء المباحثات مع مسؤولين مصريين.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهور للغاية في غزة جراء حصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2007.