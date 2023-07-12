مالك عقار يرد على تصريحات قادة كينيا وإثيوبيا بشأن الأزمة في السودان (فيديو)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، أن حكومة بلاده لن تشارك في مباحثات السلام التي تعقدها اللجنة الرباعية المنبثقة عن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، ما دام الرئيس الكيني رئيسًا لها.

وعبّر عقار خلال حديث في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، عن استغرابه من تصريح الرئيس الكيني وليام روتو التي دعا فيها إلى تشكيل قيادة جديدة بشكل عاجل في السودان، وتحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من فراغ سياسي، ومطالبته بفرض منطقة حظر طيران تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

وقال “فوجئنا بتصريحات الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الحديث عن فراغ سياسي في السودان”.

وكان وفد الجيش السوداني قد قاطع أعمال قمة (إيغاد) بسبب ترؤس كينيا الجلسات، حيث تتهم الخرطوم روتو بعدم الحياد في الأزمة السودانية.

واختُتمت قمة تضم 4 رؤساء من دول منظمة إيغاد الإفريقية، الاثنين، في أديس أبابا. ودعا البيان الختامي للقمة طرفي الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والاحتكام إلى الحوار والتفاوض، مشددًا على أنه لا حل عسكريًّا للصراع، كما دعا إلى البدء في فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.





“لا مشكلة في لقاء البرهان وحميدتي”

وشدّد عقار على أنهم “مهتمون بمعاناة الشعب السوداني، وبما يحدث من انهيار للبنية التحية، وكلنا مع وقف الحرب في السودان”.

وأوضح أنهم يريدون السلام وإنهاء الحرب، ولا مشكلة لديهم في لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأشار إلى أن الفريق البرهان يتحرك بحرّية، وأنه كان خارج الخرطوم يوم الثلاثاء.

وبيَّن أنه سيكون ممثل وفد السودان إلى روسيا وليس الفريق البرهان، مشيرًا إلى أنهم لم يطلبوا من موسكو مساعدة عسكرية “فالأسلحة تباع وتشترى”، على حد قوله.