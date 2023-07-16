بعد إخلاء سبيله.. إحالة ضابط شرطة مصري قتل مواطنا في مطروح إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، إحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل المواطن فرحات المحفوظي إلى المحاكمة الجنائية.

كما أحالت النيابة 5 مواطنين آخرين إلى المحاكمة، بتهمة التجمهر أمام قسم الشرطة، ودهس أمين شرطة مما أدى إلى وفاته.

وقالت النيابة في بيان “تواترت الأقوال على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم، وآنذاك شهر أحد الضباط سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة”، وقالت النيابة إنها تأكدت من رواية الشهود بعد الاطلاع على أجهزة المراقبة المطلة على الأحداث.

وتابعت “وقد انتهت تحريات الشرطة إلى أن إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته”.

كما أشار البيان إلى إجراء النيابة تحقيقات حول واقعة تجمهر بعض المواطنين أمام قسم الشرطة، وقال إنه نتج عن هذا التجمهر “إصابة 4 من القوات أثناء القبض على المتجمهرين، وضبط 8 منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن مما أدى إلى وفاته”.

وشهدت مدينة سيدي براني، يوم الأربعاء الماضي، غضبًا واحتجاجات واسعة من أهالي المدينة بعد مقتل حفيظ حوبا عبد ربه (35 عامًا) الشهير بفرحات المحفوظي على يد ضابط شرطة يوم الثلاثاء الماضي، ولم تكشف السلطات عن اسم الضابط حتى اللحظة.

وحاصر أهالي المدينة وقبيلة المحفوظي قسم الشرطة، وأشعلوا إطارات السيارات بالقرب منه، وقاموا برشق القسم بالحجارة، واعتدوا على عدد من أفراد الشرطة، كما قطعوا الطريق المؤدي إلى المدينة، وأدت الاشتباكات إلى وفاة أحد أفراد الأمن، مما استدعى تدخّل القوات المسلحة لحفظ الأمن في المدينة.

وبحسب رواية يوسف شقيق فرحات لموقع “مدى مصر” المحلي، فإن فرحات رفض الامتثال للشرطة التي حاولت توقيفه من أمام محال يملكها فرحات، وهو ما أدى إلى مقتله، دون أن يشير إلى مطاردة حدثت بينه وبين قوات الأمن.

وقال يوسف للموقع ذاته أمس السبت، إن أسرته لا تزال متمسكة بالاحتكام إلى القانون وترفض التصالح، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن حاولت التواصل معهم لعقد صلح عرفي، لكن الأسرة رفضت، وفقًا لمدى مصر.

وكانت نيابة مطروح الكلية قد أصدرت، أمس السبت، قرارًا بإخلاء سبيل ضابط الشرطة، وتجديد حبس 5 من أهالي المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم باقتحام قسم شرطة المدينة، إضافة إلى إصابة ضابط ومجندين، وقتل أمين الشرطة.