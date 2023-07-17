سياسة|مصر

للمطالبة بتعديل الرواتب.. صحفيو “بي بي سي” في القاهرة يُضربون عن العمل

العاملون في مكتب "بي بي سي" بالقاهرة قرروا الدخول في إضراب عن العمل مدة 3 أيام (غيتي)
17/7/2023-|آخر تحديث: 17/7/202307:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل مدة 3 أيام بدءًا من 17 حتى 19 يوليو/تموز، احتجاجًا على تدنّي الرواتب، فضلًا عن “السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة فيما يخص السياسات المالية”.

وقال العاملون في بيان “هذا هو الإضراب الثاني الذي ننفذه بعد إضرابنا لمدة يوم واحد في 14 يونيو/حزيران الماضي”.

وأضافوا “سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية بسبب إمعان الإدارة في لندن تجاهل مطالبنا”، في إشارة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه (الإدارة) ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه.

وأوضح العاملون أنهم طالبوا الإدارة بتعديل رواتبهم وإعادة النظر فيها بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة أو بعرض زيادات هزيلة تارة أخرى، حسب وصفهم.

وأشار العاملون إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى بالمنطقة العربية، فضلًا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب.

وأكد العاملون أنهم قرروا التصعيد للحصول على حقوقهم بعد أن طال انتظارهم لأشهر، على أمل الوصول إلى تسوية عبر التفاوض مع الإدارة في لندن.

ولم يتسن لموقع الجزيرة مباشر الحصول على تعليق من إدارة (بي بي سي) في مكتب القاهرة، بعد محاولة الاتصال بمدير المكتب أكثر من مرة.

بدوره، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن إضراب الزملاء في مكتب (بي بي سي) بالقاهرة يأتي بعد لقاء تم عقده في نقابة الصحفيين مع ممثلين لإدارة (بي بي سي) لم يقدموا فيه جديدًا بخصوص مطالب الصحفيين.

وأضاف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك “إدارة مكتب (بي بي سي) في القاهرة وعدت بدراسة مطالب الزملاء، لتبدأ دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد العاملين في مكتب القاهرة”.

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8% خلال يونيو الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

المصدر : الجزيرة مباشر