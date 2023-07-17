للمطالبة بتعديل الرواتب.. صحفيو “بي بي سي” في القاهرة يُضربون عن العمل

أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل مدة 3 أيام بدءًا من 17 حتى 19 يوليو/تموز، احتجاجًا على تدنّي الرواتب، فضلًا عن “السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة فيما يخص السياسات المالية”.

وقال العاملون في بيان “هذا هو الإضراب الثاني الذي ننفذه بعد إضرابنا لمدة يوم واحد في 14 يونيو/حزيران الماضي”.

وأضافوا “سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية بسبب إمعان الإدارة في لندن تجاهل مطالبنا”، في إشارة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه (الإدارة) ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه.

وأوضح العاملون أنهم طالبوا الإدارة بتعديل رواتبهم وإعادة النظر فيها بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة أو بعرض زيادات هزيلة تارة أخرى، حسب وصفهم.

وأشار العاملون إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى بالمنطقة العربية، فضلًا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب.

وأكد العاملون أنهم قرروا التصعيد للحصول على حقوقهم بعد أن طال انتظارهم لأشهر، على أمل الوصول إلى تسوية عبر التفاوض مع الإدارة في لندن.

ولم يتسن لموقع الجزيرة مباشر الحصول على تعليق من إدارة (بي بي سي) في مكتب القاهرة، بعد محاولة الاتصال بمدير المكتب أكثر من مرة.

بدوره، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن إضراب الزملاء في مكتب (بي بي سي) بالقاهرة يأتي بعد لقاء تم عقده في نقابة الصحفيين مع ممثلين لإدارة (بي بي سي) لم يقدموا فيه جديدًا بخصوص مطالب الصحفيين.

وأضاف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك “إدارة مكتب (بي بي سي) في القاهرة وعدت بدراسة مطالب الزملاء، لتبدأ دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد العاملين في مكتب القاهرة”.

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8% خلال يونيو الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

فقدت رواتب الصحفيين ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبوا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبهم وإعادة النظر فيها. لكن مطالبهم قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة. — Salma Khattab (@salmakhttab) July 16, 2023

كل الدعم لمطالب الزملاء في بي بي سي في القاهرة العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة، بدأوا إضرابًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على "تدني الرواتب، والتمييز الذي يمارس ضدهم مقارنة بأقرانهم في مكاتب ودول أخرى".

وقال مصدر في مكتب «بي بي سي» إن هذه الخطوة تأتي بعد تجاهل الإدارة… pic.twitter.com/c847IBVV0m — Esmail Abd El-aty (@AtyEsmail) July 17, 2023

لن تساوي الادارة في لندن بين القاهرة وبيروت، اذ انه منذ اطلقت خدمة تلفزيون بي بي سي العربي واموال دافعي الضرائب هنا تنساب الى لبنان بلا حساب https://t.co/0V142awC8K — Ahmad Mostafa (@ahmadmostafa) July 16, 2023