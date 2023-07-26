مظاهرات لطلاب حقوق الإسكندرية في مصر بعد رسوب أكثر من نصف الطلاب (فيديو)

احتج المئات من طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية (شمال مصر) على رسوب جماعي لأكثر من نصف طلاب الكلية التي طالبتهم بتقديم تظلمات.

وبرزت شكاوى غاضبة من طلاب الكلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، احتجوا فيها على ارتفاع نسب الرسوب التي قدرتها صحف محلية بـ70%، في الوقت الذي تمسكت فيه إدارة الجامعة بأن “نسب الرسوب المتداولة غير صحيحة”.

واحتج الطلاب الرافضين للنتيجة خلال وقفة احتجاجية، رددوا فيها هتافات”مش عاوزين تظلم، واحد اتنين عميد الجامعة فين، عاوزين حقوقنا”، وفقا لمقاطع فيديو تداولها الطلاب.

وكتب ‏رئيس المجلس المحلي بمحافظة مطروح سابقًا، سعيد الحفيان، عبر صفحته بفيسبوك “وصلتني اتصالات عديدة من أبنائنا في كلية الحقوق بشأن اللغط الحادث في إعلان النتيجة، سيصل صوتكم للمسؤولين فأنتم اصحاب أنبل مهنة، فلا يصح أن يختل ميزان العدالة في أسرة العدل”.

وقال عميد كلية الحقوق بالإسكندرية، محمد الفقي “بدأنا العودة تدريجيًا للامتحانات الورقية، بعد أن تلقينا شكاوى كثيرة خلال زيارتنا للهيئات القضائية من تدني مستويات الخريجين”.

وأضاف، خلال تصريح متلفز بأن نسبة النجاح بالفرقة الأولى تصل إلى 86%، بينما تتعدى نسب النجاح للفرقة الثانية 61%، وقدّر نسبة النجاح للفرقة الثالثة بـ51%، و60% للفرقة الرابعة.

من جهتها، أصدرت كلية الحقوق بيانًا أعلنت فيه تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد الرأفة، والنظر في إعادة تقييم نظام الامتحان سواء “مقالي أو اختيار متعدد بنظام التصحيح الإلكتروني”.

وأضاف في بيان الكلية -عبر صفحتها بفيسبوك- بأنه حرصًا على مصلحة الطلاب وما أثير من شكاوى مؤخرًا فقد تقرر “فك الحجب على جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل، والسماح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد دون أي مصروفات لمدة أسبوع”.

وتداول طلاب الكلية مقطع فيديو منسوب للأستاذ بكلية الحقوق فايز حسين، الذي وعد الطلاب على هامش لقاء بالطلاب المحتجين، بالنظر في إعادة التصحيح، ووعدهم بتطبيق نظام الاختيار من متعدد في الامتحانات بدلًا من الاختبارات المقالية المثيرة للجدل.