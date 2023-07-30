“تعرضت للاعتداء داخل محبسها”.. تضامن مع مذيعة مصرية مضربة عن الطعام والداخلية ترد

أعلنت منظمات حقوقية وناشطون مصريون تضامنهم مع المذيعة المعتقلة هالة فهمي، على خلفية إضرابها عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، اعتراضًا على تعرّضها للضرب والاعتداء من قِبل نزيلات في سجن العاشر من رمضان، على حد وصف الناشطين.

وألقت قوات الأمن القبض على الإعلامية بالتلفزيون المصري، يوم 24 إبريل/نيسان 2022، قبل حبسها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022، على خلفية اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج”.

وقالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن هالة فهمي أثبتت أمام المحكمة في 9 يوليو/تموز الجاري “معاناتها من التهديد والسباب والتعدي المتكرر عليها جسديًّا في السجن الذي يقع على بعد نحو 55 كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر لإثبات الشكوى.

ويُعَد الإضراب الحالي هو الثاني لهالة فهمي منذ اعتقالها، إذ أعلنت ‏في 16 مايو/أيار 2022 دخولها في إضراب عن الطعام، بسبب سوء المعاملة داخل سجن القناطر، فضلًا عن حرمانها من حقوقها في القراءة والتريض والتواصل مع الآخرين.

دخلت الإعلامية والمذيعة هالة فهمي، في إضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان لليوم التاسع على التوالي، اعتراضا على تعرضها للضرب والاعتداء من نزيلات بالسجن. هالة فهمي معتقلة رأي بسبب مجاهرتها بالكشف وبالفيديوهات المصورة من داخل ماسبيرو عن حجم الفساد والإهمال. pic.twitter.com/Xe0ycz3ou7 — DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) July 27, 2023

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بأنه “إدعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل”.

نفى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل

وأن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام. pic.twitter.com/18iCi6Nmqd — وزارة الداخلية (@moiegy) July 28, 2023

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، بالإفراج عن الإعلامية، وكتب على تويتر “الحرية للإعلامية هالة فهمي وكل سجناء الرأي، كفاية بقى”.

الحرية للاعلامية هالة فهمي وكل سجناء الراي … كفاية بقي pic.twitter.com/ETu1G9uAfw — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 28, 2023

وردَّ عليه حساب المدون مصطفى، بالقول “عضو لجنه العفو بيقول كفاية بقى، الخلاصة هم لا شيء واللي بيطلع بيطلع بمزاج الأمن الوطني لا حوار ولا لجنة عفو”.

لول عضو لجنه العفو بيقول كفايه بقي

الخلاصه هما لا شئ واللي بيطلع بيطلع بمزاج الأمن الوطني لا حوار ولا لجنه عفو https://t.co/WWVflHjEhn — Mostafa 🇪🇬🇵🇸 (@memom821) July 28, 2023

بينما تضامن معها المغرد مصطفى شيمي، بالقول “ممكن حد يقولنا هي محبوسه أصلًا ليه، حتى لو كلامها مش عاجبني بس مفيش جريمة اسمها كلامها مش عاجبني!”.

ممكن حد يقولنا هي محبوسه أصلا ليه حتي لو كلامها مش عاجبني بس مفيش جريمه اسمها كلامه مش عاجبني https://t.co/ZUqAH7qvx9 — mostafa sheme (@mostafasheme74) July 28, 2023

وعلقت مدونة أخرى، قائلة “دوله تعتقل الشرفاء وتترك الفاسدين يسعون في الأرض فسادًا، ظلم الأرض كلها في مصر”.

دوله تعتقل الشرفاء وتترك الفاسدين يسعون فى الارض فسادا ظلم الارض كلها فى مصر🤦‍♀️🤨 https://t.co/7t8PaKRW7K — نيره اشرف (@bntlhly33) July 28, 2023

وكان قد صدر قرار عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير/شباط 2022، بإحالة المذيعة إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدَّمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيًّا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط.

وذكرت هالة حينئذ أن قرار إحالتها إلى التحقيق يأتي على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون الهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وبحسب محامي المؤسسة، فقد استجوبت نيابة أمن الدولة هالة فهمي، بشأن عدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، والتي تناولت خلالها أوضاع الاقتصاد المصري وأزمة سد النهضة والاستثمارات الإماراتية في مصر.