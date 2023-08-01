بعد إعلان جدول قطع الكهرباء.. مصريون يعلقون بسخرية وغضب (فيديو)

بعد أيام من إعلان ما سمته “تخفيف الأحمال”، والجدل الواسع الذي صاحبه، أوفت الحكومة المصرية بوعدها، ونشرت جداول تتضمن مواعيد قطع الكهرباء، وفقًا لكل منطقة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الجداول قطع الكهرباء مدة ساعة واحدة عن مناطق، ووصلت المدة إلى ساعتين ونصف في مناطق أخرى.

كما شملت الجداول محافظات “مبشرة” بعدم قطع الكهرباء على الإطلاق، وهي مرسى مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن عدم قطع الكهرباء عن المناطق الساحلية والسياحية في البلاد، لأنها “مصدر دخل قومي للدولة”. وأشار إلى أن الحكومة ستُعلن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة ابتداءً من الاثنين.

وأعلن مجلس الوزراء، أن الخطة ستُنفّذ بدءًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وجاء الحديث عن جداول الكهرباء ضمن الأعلى تداولا في مصر.

احنا نقطع الكهربا بشكل عشوائي فالناس تشتكي أنه بيقطع في أي وقت ويطلبوا أن يعرفوا المواعيد عشان يعملوا حسابهم ، ننزل جدول قطع الكهرباء ويبقى ده الواقع …خطة في منتهى الذكاء#ضيعت_البلد_يافاجر #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/fBfAgvW7ry — MOSTAFA ALY (@Mostafa_aly55) July 31, 2023

وقال مصطفى علي: “احنا نقطع الكهربا بشكل عشوائي فالناس تشتكي أنه بيقطع في أي وقت ويطلبوا أن يعرفوا المواعيد عشان يعملوا حسابهم، ننزل جدول قطع الكهرباء ويبقى ده الواقع.. خطة في منتهى الذكاء”.

وقال الناقد الرياضي خالد طلعت ساخرا: “للأسف أنا وقعت في أصعب مجموعة”.

وقالت هالة “حاسة جدول قطع الكهربا ده زي ما نكون بنقول للحرامي بص الساعة 3 مفيش كاميرات في الشارع ده ولا المحل ده شوف رزقك بقى”.

حاسة جدول قطع الكهربا ده زي ما نكون بنقول للحرامي بص الساعة ٣ مفيش كاميرات في الشارع ده ولا المحل ده شوف رزقك بقي — 😾 (@HalaHas71792633) July 31, 2023

وكتب رامي “عبث والله العظيم اللي بيحصل، دولة بحجم مصر الكهربا بتقطع فيها في عز الحر ومنزلين ليها جدول كمان بمواعيد فصل الكهربا عن كل منطقة، والناس من غُلبها واخدة الموضوع بشكل كوميدي .. ربنا يكون في عون الناس وخاصة كبار السن والأطفال اللي مبيتحملوش الحر”.